Status på den kollektive bustrafik

Tirsdag morgen vågner østjyderne igen op til isede veje over store dele af landsdelen, og det betyder nogle steder ændringer i den kollektive transport.

Midttrafik giver denne status på busserne tirsdag morgen:

Langt de fleste bybusser i Aarhus har fortsat indstillet al kørsel tirsdag morgen. Undtaget er linje 3A, 4A, 5A og 23, som kører, men med stor risiko for forsinkelser og uregelmæssig drift. I takt med at veje og endestationer bliver farbare, vil der løbende blive vurderet, om det er forsvarligt at starte kørslen på flere linjer.

Bybusserne i Randers har fortsat indstillet al kørsel på linje 1A, 2A, 3 og 4, foreløbigt frem til tirsdag kl. 09.00.

Bybusserne i Skanderborg har indstillet kørslen. Det er endnu uvist, hvornår det er muligt at genoptage driften.

Bybusserne i de øvrige byer kører, men med stor risiko for forsinkelser og aflyste afgange.

Regional og lokalbusser kører i det omfang, det er muligt, men der er mange aflyste afgange, og der er også ruter, hvor der slet ikke køres. De busser, der kører, vil forsøge at følge de normale ruter og køreplaner, men der kan være ruteændringer og store forsinkelser.