Status efter store optagelsesdag: Stadig flere søger mod Aarhus

- Der er brug for at se på optaget i de største byer. Det er klart, hvis vi bare lukker op for sluserne i København og Aarhus, så vil man kunne mærke det i Silkeborg og andre steder i landet. Derfor er vi nødt til at få fordelt vores studerende, og vi er nødt til at score ned for optaget i de store byer – for til gengæld at gøre resten af uddannelserne bæredygtige, siger ministeren.

Hvad tror du der skal til?

- Vi ser gerne, at der bliver optaget op imod 10 procent færre studerende i de kommende år i de største byer, så vi sørger for at holde hånden under resten, fortæller hun.