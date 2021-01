Statsministeren: Forsamlingsforbuddet sænkes til fem

Risikoniveauet hæves til det højeste

Myndighederne hæver i dag også risikoniveauet i Danmark fra niveau 4 til niveau 5 som følge af udvikling i coronasituationen.



Risikoniveauet siger noget om udbredelsen af smitte i det danske samfund og presset på sundhedsvæsnet.

Skalaen går fra niveau 1 til niveau 5, og dermed er Danmark nu på det højeste niveau.

Risikoniveau 5 afspejler ifølge hjemmesiden coronasmitte.dk, at der er tale om en ”udbredt samfundssmitte”.

Samtidig dækker det over, at ”sundhedsvæsnet er presset” samt ”at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.”

Engelsk mutation kommer til at dominere

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke er der i dag tirsdag 942 indlagte med COVID-19 og 141 på landets intensivafdelinger.