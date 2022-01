Statsminister overvejer også ny start på beskæftigelsesområdet

Statsminister Mette Frederiksen (S) overvejer at gøre det samme på beskæftigelsesområdet, som regeringen har planer om på ældreområdet.

Altså starte forfra.

Det siger hun i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg er klar på at se, om vi skal gøre det samme, som vi har planer om på ældreområdet.

- Jeg tror, at vi har behov for at gøre det samme med beskæftigelsen, siger Mette Frederiksen.