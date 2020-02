Statsadvokaten kræver yderligere efterforskning i Britt Bager-sagen

Østjyllands Politi er blevet bedt om at efterforske Britt Bager-sagen yderligere af Statsadvokaten.

Sagen var ellers blevet færdigefterforsket af Østjyllands Politi, og anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi sendte i december en færdig indstilling til Statsadvokaten i Viborg, som skal træffe afgørelsen i sagen.

Det er en vigtig detalje for sagen, som Statsadvokaten efterspørger. Jan Østergaard, politianklager ved Østjyllands Politi

Men nu må de altså i gang med yderligere efterforskning.

- Det er en vigtig detalje for sagen, som Statsadvokaten efterspørger, så vi går i gang med det samme. Det kommer ikke til at være særlig tidskrævende for politiet at efterforske det, siger Jan Østergaard, der er politianklager ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg forventer, at vi allerede er færdige med den yderligere efterforskning, som Statsadvokaten har bedt os foretage, i næste uge.

Modtog 100.000 i valgkampsbidrag

Venstre-politikeren Britt Bagers valgkreds modtog forud for valgkampen 2015 fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra virksomheder, der har den samme person i ejerkredsen.

Partistøtteloven siger, at bidrag på over 20.000 kroner til folketingskandidater skal oplyses til myndigheder.

Det er netop denne sag, Østjyllands Politi har efterforsket.

Britt Bager sagde til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i marts 2019, at hun ikke mener, hun har forsøgt at skjule noget, og at hun forholder sig til loven, som den er i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Tilbage i august skrev Britt Bager følgende i en SMS til TV2 ØSTJYLLAND:

- Jeg er glad for, at politiet kigger på sagen, så det kan blive afsluttet, og indtil sagen er afsluttet, har jeg ikke yderligere kommentarer. Jeg vil lade politiet gøre deres arbejde, skriver Britt Bager.