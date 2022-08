Staten får ekstraregning for nedrivning af minkfarme

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, kritiserer, at de tidligere minkavlere nu skal vente længere.

- Det er et stort problem for minkavlerne, der i forvejen er blevet kørt rundt i manegen. De minkavlerne, der i forvejen venter på erstatning, kommer nu til at vente endnu længere på at komme videre. Det går bare ikke, siger han til B.T.

Han mener også, at det er en meget stor ekstraregning for minksagen, uddyber han over for B.T.

Aftalen om erstatning blev indgået i kølvandet på forløbet om aflivningen af alle danske mink i november 2020.

Fødevareministeriet oplyser til B.T., at partierne bag aftalen om erstatning til minkavlerne er inviteret til et møde om notatets indhold 30. august.