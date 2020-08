STALKER: Kendt youtuber troede alle spor var slettet

I dette afsnit er det youtuberen Lasse Vestergaard, der har været under Anne Troensegaards lup.

I hvert afsnit af STALKER spørger vi jer, om der er nogen, som I gerne vil have skal væres vores næste offer, derfor har vi i dette afsnit fundet det sjoveste, det groveste og det floveste om Lasse Vestergaard.

Lasse Vestergaard er kendt fra YouTube, hvor han har 173.000 abonnenter på sin kanal, og hans mest sete video har næsten to millioner visninger. De fleste videoer bliver livestreamet hjemme fra hans stue og handler om gaming.

Som en hyppig bruger af de sociale medier, troede han, at der ikke var noget hemmeligt gemt på nettet, men værten Anne Troensgaard overraskede med de fund, internettet ikke havde glemt.

Vidste du for eksempel, at Lasse Vestergaard har en fortid som brony, som er voksne mennesker, der klæder sig ud som karakterer fra serien My Little Pony. Vidste du, at han førhen blev kaldt Gay-Lasse, og at Lasse Vestergaard godt kan lide at stalke sig selv.

