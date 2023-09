Stævner Jyske Bank for negative renter

Forbrugerombudsmanden er nu klar med sin stævning af Jyske Bank for at have opkrævet negative renter af bankens kunder.



Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse torsdag morgen.



- Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at få afklaret, om banken havde den fornødne aftaleretlige hjemmel til at indføre og opkræve negative renter på opsparingskonti uden kundernes aktive accept, lyder det i meddelelsen.

Videre siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, at "når kunder indgår en aftale med deres bank, så kan banken ikke ændre væsentlige forhold i aftalen, uden kundernes accept".

Jyske Bank var den første af en lang række banker, der fra 2019 til 2022 opkrævede negative renter.

Stævningen har været længe undervejs. Tilbage i december 2022 skrev FinansWatch på baggrund af en aktindsigt, at forbrugerombudsmanden ønskede sagen for en domstol.

I pressemeddelelsen fremgår det, at ombudsmanden har haft drøftelser med Jyske Bank inden stævningen. Banken er ikke enig i forbrugervagthundens juridiske vurderinger, lyder det.

/ritzau/