Stadig chokolade på hylderne: Salling Group vil have svar om "Ukraines sorte liste"

Dagligvaregiganten Salling Group med hovedsæde i Aarhus har henvendt sig til fødevareminister Jacob Jensen (V) for at få afklaret, hvordan koncernen skal forholde sig til salg af varer fra producenter på den ukrainske antikorruptionsmyndigheds sorte liste. Det fortæller Henrik Vinther Olesen, som er kommunikations- og CSR-direktør i Salling Group, der blandt andet ejer Føtex, Bilka og Netto. - Vi venter på en politisk beslutning for at agere rigtigt og korrekt, og som regeringen gerne vil have, at vi forholder os, siger han til Ritzau. På listen finder man blandt andre slikgiganten Mondelez, som står bag mærkerne Marabou, Daim og Oreo.

Ukraine vurderer, at Mondelez ved at fortsætte sine forretninger i Rusland bidrager til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine. - Sagen er større end bare Marabou og Oreo. For at sikre, at vi forholder os til det rigtigt, har vi spurgt fødevareministeren, hvad vi skal forholde os til. - Om det er antikorruptionslisten fra Ukraine eller er det EU's sanktionsliste, eller hvad er det? Det håber vi på en dialog med ministeren om.

Dagligvaregiganten Salling Group med hovedsæde i Aarhus ejer blandt andet Føtex, Bilka og Netto. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix