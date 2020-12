SSI: Smittekurven knækkede sidste uge

Det har virket, at der er blevet skruet op for restriktionerne for at begrænse coronasmitten i det danske samfund.

Det konkluderer Henrik Ullum, der er direktør fra Statens Serum Institut.

- Siden 16. december har smittetal og positivprocent i både PCR- og antigentest vist, at restriktioner virker, skriver han på Twitter.