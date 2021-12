SSI præciserer efter nytår antallet af coronaindlæggelser

Og det er altså patienter, der ikke længere skal tælle med i de ugentlige opgørelser i det nye år.

- Der vil dagligt komme et tal for, hvor mange der er indlagt i alt, og så kan vi bagudrettet lave skøn over, hvor mange der er indlagt på grund af covid-19, og hvor mange der er indlagt med coronainfektion, siger han.

Indlæggelsestallene har mødt kritik fra flere sider for at være for upræcise, men Henrik Ullum mener ikke, at tallene har været misvisende.

Han erkender dog, at det er relevant at se på, hvor mange der indlægges som en konsekvens af at være blevet smittet med covid-19.

- Det er klart, at de patienter, der er syge af corona, tager flest kræfter - især hvis de skal på intensiv eller i respirator, siger han til mediet.