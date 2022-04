SSI har købt coronaudstyr for 3,9 milliarder uden udbud

Til Politiken oplyser Anne-Marie Vangsted, faglig direktør ved SSI, at indkøbene har været "en vanskelig opgave".

- Dels at skaffe de rigtige produkter, som der også var en kæmpe efterspørgsel på globalt, og dels at skaffe sprøjter og udstyr hurtigt, lyder det i et mailsvar fra Anne-Marie Vangsted.

Henviser til katastrofeparagraf

Seruminstituttet henviser til, at der i lovgivningen er en undtagelsesbestemmelse - også kaldet katastrofeparagraffen.

Den kan benyttes i akutte tilfælde i en uforudset situation, hvor det så bliver muligt at indkøbe uden en udbudsrunde.

Men den kan SSI ikke læne sig op ad gennem hele coronapandemien, mener Carina Risvig Hamer, lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.

Hun siger til Politiken, at "der er ingen tvivl om, at SSI kunne og burde have lavet udbud på et tidspunkt i processen for at sikre konkurrence og ligebehandling".