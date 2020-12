SSI-direktør ser tendens til øget dødelighed blandt ældre

Flere andre lande har oplevet overdødelighed under coronaudbruddet, men det har endnu ikke været tilfældet i Danmark.

- Noget nyt og svært problematisk er, at vi i modsætning til tidligere, hvor der ikke har været nogen samlet øget dødelighed i Danmark, så begynder vi nu at se en tendens til en stigende samlet dødelighed i de ældre aldersgrupper, altså befolkningen over 65 år, siger Henrik Ullum.