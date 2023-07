Spredte byger dagen igennem

Formiddagen starter umiddelbart tørt, men ved middagstid og frem mod aftenen vil der være større risiko for spredte byger, mens temperaturen dagen igennem ligger på omkring 16-17 grader.

32.000 til fest

Særligt interesseret i dagens vejr er nok de 32.000 gæster, der senere lørdag tropper op på festivalpladsen til Grøn Koncert i Aarhus.

Her kan man se frem til 17 grader dagen igennem, hvis vejrudsigten holder, og så er det ellers klogt at have lidt ekstra tøj med til aftenen.

Når L.O.C. runder koncerterne af, er temperaturen nemlig nede omkring 14 grader.