Sommerhussalget stiger eksplosivt i det østjyske

Mads Remvig fortæller, at han og konen har kigget på huse i et stykke tid, før det rigtige dukkede op. De havde egentlig kigget på helårshuse men endte med at købe et sommerhus, som de måske vil bruge til helårsbolig med tiden:



- Vi har gået de sidste fire til fem måneder og kigget i det her område. Vi har været tæt på at købe helårshuse, men det rigtige var der ikke, siger Mads Remvig.

Sommerhuse er blevet fristed

Det er ejendomsmægler Jesper Lund fra Home i Odder, der har haft Mads Remvigs nye sommerhus til salg.

Han oplevelse er, at coronapandemien har påvirket folks lyst til at købe sommerhus: