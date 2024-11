Se billederne: Solnedgang skaber flammende himmelshow

En kold november eftermiddag blev pludselig forvandlet til et sandt lysshow, da solen gik ned.

Et hul i skydækket gjorde nemlig, at solen lyst op under skyerne, som blev lyst op i røde orange og lilla nuancer.

TV2 Østjylland delte ikke længe efter et billedopslag på Facebook og opfordrede andre til at dele deres billeder. Det har flere hundrede valgt at gøre, og du kan se et udvalg herunder: