Solgt over hele landet: Stof i krydderiblanding er kræftfremkaldende

Golden Foods tilbagekalder sin krydderiblanding ved navn "Delicious Pan Masala" af mærket "Pan Parag".

Blandingen indeholder betelnødder, der kan være kræftfremkaldende ved tygning.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Produktet udgør derfor en sundhedsrisiko.

Risikoen for kræft bliver øget, hvis man indtager betelnødder over en længere periode. Det er derfor heller ikke forventningen, at der vil opstå akutte symptomer.