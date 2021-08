Solgt over hele landet: Muggent brød kaldes tilbage

Har du for nyligt købt fladbrød i Netto, så skal du nok tjekke produktet en ekstra gang.

Producenten af mediterranean bread fladbrød med sesam og sortkommen tilbagekalder nemlig produktet fra Netto-butikker landet over. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Grunden til tilbagekaldelsen skal findes i, at producenten, Bonaventura Sales Co. A/S, har fundet ud af, at der er risiko for mug i produktet.