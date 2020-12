Sognepræst tvunget til at afholde julegudstjeneste mod sin vilje

Her opfordrer ministeriet blandt andet til at overveje muligheden for at afholde drive-in-gudstjenester eller sløjfe fællessangen - og samtidig skal det sikres, at færre mennesker mødes i kortere tid.

Og selvom mange danskere sandsynligvis vil deltage i julefejringen digitalt, er det vigtigt at minimere smitterisikoen blandt kirkegængerne, fortæller kirkeminister Joy Mogensen (S):

- Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan for eksempel være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken, siger hun i pressemeddelelsen.

Nye retningslinjer er ikke nok

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF så gerne en aflysning af de fysiske julegudstjenester grundet frygt for smitte.

Sådan lyder det fra partierne, efter at kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) mandag aften sendte opdaterede retningslinjer ud til kirkerne inden jul.

- Jeg anerkender, at retningslinjer er skærpede. Men det er et meget stort ansvar at lægge over på personalet i den enkelte kirke at skulle tage stilling til, hvordan man skal indrette sig, og om man så rent faktisk kan overholde retningslinjerne.

- Jeg er helt med på, at det betyder meget for mange mennesker at gå i kirke. Men samtidig har vi også bare en situation, hvor vi ved, at når vi mødes mange sammen, så risikerer vi at smitte en masse mennesker, fordi mange af os går rundt og er smittet uden at vide det, siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF.