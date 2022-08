Søren Pape vil være Danmarks næste statsminister

Dermed har blå blok to statsministerkandidater til det kommende folketingsvalg. Foruden Pape er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, den anden.

Det vigtigste er at vælte Mette Frederiksen

- Når jeg melder mig, er det fordi, at jeg mener, at jeg har det, der skal til, og at jeg er den bedste til det.

- Det vigtigste er at få en borgerlig regering og vælte Mette Frederiksen. Jeg tror godt, at vælgerne kan forholde sig til to kandidater. Jeg synes, det er helt fair, at der er to borgerlige kandidater, siger Pape.

Det næste folketingsvalg skal senest finde sted 4. juni 2023, men der spekuleres i dansk politik i disse dage på, om statsminister Mette Frederiksen (S) kan finde på at trykke på valgknappen inden alt for længe.