Socialt medie er salgsbørs for unges nøgenbilleder - brutalt, siger organisation

- Det er brutalt, for pigerne og kvindernes private billeder bliver gjort til en handelsvare, som der foregår konkurrencer og alle mulige salgstrick og tilbud om, siger direktør i Digitalt Ansvar Ask Hesby Holm til TV 2.

Et digitalt supermarked for salg og køb af nøgenbilleder og videoer af unge piger og kvinder.

- Det er helt håbløst, at det kan eksistere på platformen. Det er jo helt tydeligt, hvad der foregår i grupperne, og der gøres ikke noget for at skjule det, siger Ask Hesby Holm.

Det kommer bag på Ask Hesby Holm, at grupperne viser sig at være så udbredte.

- Der kan være mange derude, som slet ikke er klar over, at der ligger private billeder af dem, eller at nogen eksempelvis har optaget dem med skjult kamera i omklædningsrummet, som vi også har set eksempler på, siger han.

Ask Hesby Holms fornemmelse er, at tallet kan være endnu højere.

Digitalt Ansvar har fået lavet en spørgeundersøgelse af Epinion. Her svarer 12 procent af de 15-17 årige, at de inden for det seneste år har fået delt intime billeder uden samtykke.

Derudover bygger analysen på observationer og dataanalyse af 20 grupper og kanaler på Telegram i september og oktober 2024. Det er grupper og kanaler, som det har været muligt at få adgang til uden at betale for adgang.

Han påpeger dog, at det ikke er sikkert, at alle medlemmer i grupperne deltager aktivt i salg og køb af billeder.

Jakob Demant, der er professor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet og beskæftiger sig med online kriminalitet, mener, at der er tale om "et meget højt antal" i grupperne.

- De er klar over, at det er forkert, og hvor vanskeligt det er for politiet at lave en efterforskning. Det er fornedrelsen mod kvinderne, som er deres store drive, og derfor er det heller ikke sikkert, at de vil ændre adfærd, siger han.

Han oplevede, at medlemmer af sådanne grupper har andre bevæggrunde end eksempelvis unge, der deler et intimt billede af en kæreste. Den gruppe vil typisk holde op, så snart det går op for dem, at handlingen har konsekvenser, og vil også få dårlig samvittighed.

Hun fortæller, at Red Barnet får et stigende antal henvendelser om netop Telegram, og at en fjerdedel af henvendelserne om digitale krænkelser på rådgivningen SletDet i 2024 handlede om børn, der har fået delt et billede eller optaget en video uden samtykke.

- Det bliver nærmest ikke mere alvorligt og er dybt ulovligt at gøre. Derfor er det fuldstændig vildt, at Telegram bare lader det gå under radaren og ikke fjerner det, siger hun.

Derfor forsøger de også at gribe ind overfor problemet, men de oplever, at det kan være tæt på umuligt at få Telegram til at fjerne indholdet.

På flere andre sociale medier har Red Barnet nemlig en særlig rolle som såkaldt "trusted flagger". Det giver en udvidet mulighed for at få mediet til at fjerne indholdet, men en sådan aftale har Telegram ikke ønsket at lave, fortæller hun.

Vigtig opgave i at forebygge

Digitalt Ansvar mener, at det er helt vildt, at Telegram stadig kan slippe afsted med ikke at gribe mere ind overfor grupperne.

I dag er alle online platforme i EU med EU's Digital Service Act forpligtet til at fjerne ulovligt indhold fra deres platforme. Men for at være omfattet af de strengeste forpligtelser af loven, der stiller krav til, at man bruger en række foranstaltninger til at fjerne indholdet, skal virksomheden have mindst 45 millioner månedlige brugere. Og ifølge Telegram selv har tjenesten kun 42 millioner.

- Det er meget belejligt, de ligger lige under grænsen. Hvis det er korrekt, så synes jeg, at man skal sænke grænsen, for det kan ikke være rigtigt, at Telegram kan undgå deres ansvar. De lægger hus til åbenlys ulovlig aktivitet, siger Ask Hesby Holm.

Jakob Demant fra Københavns Universitet peger på, at det er svært at efterforske sagerne og at finde frem til gruppernes medlemmer. Det skyldes, at Telegram er et krypteret medie, hvor brugerne ikke skal opgive særlig mange personlige oplysninger om sig selv.

Derfor bør fokus ikke kun være på Telegram, men derimod på at forebygge, at nogen overhovedet mener, at adfærden i grupperne er okay, siger han.

- Mange tror, at lukker man Telegram, så går problemet væk, men det gør det ikke. Det flytter over på en ny platform, så man er nødt til at se på, hvad der er grundlaget for den type adfærd, og hvordan vi undgår det.