Socialdemokratisk profil: - Jeg tror ikke, mange troede på det

5. oktober: Statsminister Mette Frederiksen (S) udskriver folketingsvalg til afholdelse 1. november og fortæller, at hendes hovedprioritet er en regering over midten. De blå partier afviser blankt. Deres mål er en rent blå regering.

1. november: Ved valget får partierne fra rød blok akkurat flertal – 90 mandater. Ud på valgaftenen åbner Venstres vestjyske stemmesluger Søren Gade for en regering med S. Han siger til Jyllands-Posten, at "alting er et spørgsmål om prisen på grisen". Men formand Jakob Ellemann-Jensen forholder sig tavs.

4. november: Møderne om en ny regering starter i statsministerens embedsbolig, Marienborg. Danmarksdemokraterne har første og sidste møde med statsministeren den dato og er ude. I perioden efter fortsætter regeringsforhandlingerne - eller sonderinger, som flere kalder dem - blandt andet med en række temadage.

19. november: Venstre holder landsmøde i Herning, og Ellemann lufter tanken om at afsøge muligheden for en regering over midten, hvilket møder skarp kritik fra en række andre partier i den blå blok.

23. november: Mette Frederiksen meddeler, at Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige ikke kan se sig selv i en regering over midten og derfor er ude af forhandlingerne.

3. december: De Konservative melder sig ud af regeringsforhandlingerne, da partiet ikke vil i regering med Socialdemokratiet.

5. december: I et interview på TV 2 News meddeler Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre "måske" er på vej i regering med Socialdemokratiet. Han erkender, at det vil være et klart løftebrud.

7. december: SF trækker sig fra regeringsforhandlingerne. De fortsætter mellem S, V, M og R. LA og DF er formelt set med, men har på dette tidspunkt ikke været inviteret til forhandlinger i en længere periode.

11. december: Lars Løkke Rasmussen (M) og Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen droppes. Det afføder heftig kritik fra resten af blå blok samt fra Venstres eget bagland.

12. december: Trods kritiske røster får Ellemann opbakning fra hovedbestyrelsen i Venstre til at gå videre med forhandlingerne om en regering over midten.

13. december: Politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, fortæller til Politiken, at partiet er ude af regeringsforhandlingerne. Dansk Folkeparti melder sig også officielt ud, efter at de ikke har været indkaldt i flere uger.