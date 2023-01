Socialdemokratiet dropper mål om 1000 flere sygeplejersker

Men Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, slår fast over for DR, at målet om de 1000 ekstra sygeplejersker ikke er en del af den nuværende regerings politik.

- Den nye regering har sat sig nogle pejlemærker, nogle mål, som er, at den vil knokle for at få mere sundhedsfagligt personale. Den gamle målsætning var den tidligere regerings målsætning, siger han.

Færre siden S kom til magten

Det har da også vist sig overordentligt svært at nå målet. I hvert fald er der ikke blevet ansat 1000 flere sygeplejersker, siden Socialdemokratiet fik regeringsmagten som etpartiregering i 2019.

Derimod viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge DR, at der er 541 færre sygeplejersker på landsplan i dag, end da Mette Frederiksen (S) tiltrådte som statsminister i 2019.

I tredje kvartal 2019 var der 35.483 sygeplejersker ansat på de offentlige sygehuse. Tre år senere - i tredje kvartal 2022 - var der 34.942 sygeplejersker på hospitalerne.

- Løftebrud

Enhedslisten og Danmarksdemokraterne betegner kovendingen som "et løftebrud". Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, påpeger over for DR, at Socialdemokratiet også i den seneste valgkamp i efteråret fastholdt løftet om, at der skulle ansættes 1000 flere sygeplejersker.

- Og hvis man fraviger det nu, så er det helt entydigt et løftebrud – både over for sygeplejerskerne, men også over for de patienter og pårørende, som har brug for, at vi har et sundhedsvæsen med tilstrækkelig kapacitet, siger han.