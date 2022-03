Sne og slud over Østjylland

Onsdag aften forventes det at blive stjerneklar over især den nordlige del af landsdelen, og temperaturen vil igen gå under frysepunktet i nattetimerne.

Marts har ellers været fint bekendtskab for de danskere, der nyder at opholde sig i solen.

Der blev i sidste uge sat rekord for flest soltimer i en marts måned, siden man begyndte at opgøre dem. I skrivende stund har solen kigget frem i hele 220,2 timer i marts 2022, viser DMI's tal.