Snart er det slut med gratis plastikposer

For når kunderne aktivt skal tage stilling til, om de nu også har så meget brug for en pose, at de er villige til at betale for den, bliver svaret ofte nej tak.

Samtidig har der generelt været stort fokus på problemerne med plastikaffald i naturen.

Større bevidsthed blandt kunder og butikker

I Kop & Kande-kæden er nogle af de omkring 100 butikker begyndt at tage penge for bæreposerne - mens andre butikker venter til 1. januar.

Men ifølge kædens marketingchef, Malene Maarbjerg Rasmussen, er det allerede tydeligt at se, at forbruget af poser er faldet drastisk over det seneste år.

- Der er en meget større bevidsthed blandt kunderne og i butikkerne på området. Og flere siger nej tak til en pose, da de enten har deres egen med hjemmefra, har plads til varerne i andre poser eller vælger at bære varerne i armene ud til bilen, siger hun.