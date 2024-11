Træls sygdom i voldsom vækst: Smitter som corona

Hvis du synes, at omfanget af hostende, småsyge kolleger, venner og familiemedlemmer har været usædvanligt stort her i efteråret, så er du næppe den eneste til at opfange sygdomstendensen.

- Også i forhold til det, vi ellers plejer at se for bakterien Mycoplasma.

Forklaringen på det skal ifølge overlæge Lars Østergaard findes i, at feberen ikke bliver nær så høj som den, man ville få med en lungebetændelse forårsaget af en anden bakterie.

Derudover er de øvrige symptomer typisk de samme som ved influenza.

- Det vil sige ondt i hovedet, ondt i musklerne og hoste. Særligt hoste om natten er karakteristisk for mycoplasma-infektionen.

Ikke nok med, at hosten kan være særlig slem om natten, så kan den vare ved i lang tid. Faktisk i flere uger og måske måneder, før den går over igen. Samtidig er hosten tør, og der kommer ikke noget slim med op fra lungerne.

- Det er en af de sygdomme, der er rigtig træls at få, fordi det netop kan vare så lang tid, hvor mangår og har det skidt. Så der kan godt gå noget tid, før man bliver arbejdsdygtig eller skoledygtig igen, efter man har haft den.

Grunden til, at hosten ikke kommer helt ned i lungerne, og der ikke kommer slim med op, er ukendt. Men det er den allermindste bakterie, som man kan dyrke, så en grund kan være, ifølge Lars Østergaard, at den ikke er stor nok til at falde ned i lungerne.

Smitter som corona

Selvom det er en lille bakterie, så smitter den fuldstændig ligesom corona - med dråber i luften. Så skal man beskytte sig mod smitte, så er det de samme gamle regler, man må finde frem. Dem, som de fleste nok stadig kan huske for god etikette under coronapandemien.

- Selvfølgelig undgå at være for meget sammen med nogen, der er syge, og for tæt på dem, eller for mange sammen.

Derfor skal man heller ikke gå på arbejde, så længe man har lidt feber og føler sig dårlig, lyder rådet fra den ledende overlæge.

- Men i sidste ende af sygdomsforløbet, der er bakterien nok allerede væk, og så er det blot reaktionen på bakterien, som kroppen stadig reagerer på. Så man skal ikke blive hjemme i to måneder, fordi man har hoste.

Behandling

For at slå den lille bitte bakterie, som Mycoplasma er, ihjel, skal bestemte former for antibiotika tages i brug. Penicillin virker ikke.

Det er primært yngre og midaldrende, der bliver ramt af infektionen, og heldigvis sjældent de ældre.

- Det gør, at vi meget, meget sjældent får nogen på hospitalet, som er alvorligt syge med Mycoplasma. Det er primært en sygdom, som man ser ude i samfundet, men som kan være rigtig, rigtig træls, fordi den er slem og varer længe.

Og den bedste kur, det er altså ifølge ledende overlæge Lars Østergaard, at lægge sig godt til rette under dynen.

- Man kan gå til egen læge og blive testet, og man kan også få noget antibiotika, hvis det er meget slemt. Men ellers er det bare at vente på, at det går over igen.