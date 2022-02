Smitteopsporing skærer en tredjedel af medarbejderne fra

Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte i sidste uge, at de ansatte i smitteopsporingen ikke længere skulle ringe ud til smittede, som de ellers har gjort under pandemien.

Formålet med opkaldene har blandt andet været at bryde smittekæder.

Deres opgave er nu primært at være oplysende. Altså for eksempel at vejlede folk, der ikke ved, hvordan de skal forholde sig. Det kan for eksempel være personer, som er nære kontakter til en smittet.