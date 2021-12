Smitten stiger - men nattelivet vil ikke lukke ned igen

Smitten stiger i Danmark og Omikron-varianten er begyndt at sprede sig. Og på den baggrund vurderer sundhedsmyndighederne, at der er behov for flere coronatiltag.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm pegede på et pressemøde tirsdag på, at man blandt andet kan overveje at se på nattelivet, men understregede, at det er en politisk beslutning. Statsminister Mette Frederiksen varsler tirsdag aften på Facebook, at regeringen indkalder til pressemøde onsdag klokken 20.30 om netop nye coronatiltag.

Alligevel advarer erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Horesta mod, at regeringen indfører restriktioner i nattelivet.

- Vi er meget bekymret for, at man begynder at lukke erhverv ned, som sikrer arbejdspladser, velstand og velfærd til danskerne.

- Hvis man kommer med eksempelvis tidsrestriktioner på, at nogle erhverv skal lukke på bestemte tidspunkter, så lukker man reelt set store dele af de erhverv, siger Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv.