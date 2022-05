Smalt flertal enig om ny medieaftale

Stationen gik i luften for omkring to år siden, og har kæmpet med at lokke lyttere til.

Siden skiftede Radio Loud navn til 24syv , og navneskiftet blev fulgt op af en række nye programmer, der skulle hjælpe med at hente flere lyttere.

Minister: Har rakt hånden ud

Flertallet bag aftalen består af rød blok og Kristendemokraterne.

Der har i årevis været usikkerhed i branchen, der har ventet længe på en ny medieaftale, som endnu engang er blevet smal.

Branchen havde gerne set, at blå partier var gået med, da det ville sikre aftalen, hvis magten skifter ved et valg. Ministeren mener, at hun har rakt hånden ud.

- Det mener jeg, at jeg har. Jeg tror heller ikke, at de smækkede med døren i går. Der var nogle ret store ting på bordet, som de borgerlige kunne have fået, siger Ane Halsboe-Jørgensen.