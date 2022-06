Små stemmesedler og få valgmuligheder gør optælling nemmere

Det betyder også, at der ikke er brug for lige så mange hænder som ved kommunal- eller folketingsvalg, siger Lise Merrild Kristensen.

- Det er, fordi optællingen og håndteringen af vælgerne er nemmere. Vi forventer ikke, at de skal stå længe og tænke sig om, for der er kun to muligheder for at sætte krydset og ikke mange partier og kandidater.

- Så vi regner med et hurtigere flow, men der kan naturligvis ske meget.

1.300 frivillige i Aarhus

Bemandingen er sat ned med omkring 100 personer fra omkring 535 fordelt på kommunens 30 valgsteder. Det betyder, at optællingen denne gang kan ske på rådhuset og ikke som vanligt i en stor sportshal, fortæller hun.

I Aarhus er der omkring 1.300 frivillige. Til et kommunal- og regionsrådsvalg er der brug for et par hundrede mere.