Slut til juli: Udskældt nøglekort lever ikke op til sikkerhedskrav

Finanstilsynet påbyder banker at stoppe brugen af NemID-nøglekort senest 30. juni.

Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Nøglekortet er ikke sikkert nok, lyder det, og derfor skal bankkunder fremover bruge andre løsninger, herunder det nye MitID, når de vil ind på deres netbank.

Påbuddet kommer, på trods af at Finans Danmark ikke mener, at alle bankkunder vil være flyttet over til MitID inden udgangen af juni.