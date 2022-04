Slut med farver: Fra i dag skal cigaretpakker være ens

For at få færre børn og unge til at ryge, vedtog Folketinget i 2020 en lov, der skulle gøre tobakspakker neutrale og dermed tiltrække mindre opmærksomhed i butikkerne.

Efter en overgangsperiode træder loven endeligt i kraft fra fredag, hvor tobakspakker - herunder cigaretter og tyggetobak - ikke længere må have farverigt design og iøjnefaldende skrift. Nu skal alle pakker være grøn-brune.

Det er noget, der glæder Kræftens Bekæmpelse, skriver organisationen i en pressemeddelelse fredag morgen.

- Et produkt, der slår hver anden bruger ihjel, skal man ikke reklamere for. Heller ikke ved at pakke det ind i lækkert design, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

- Fra interview med unge ved vi, at pakkernes design blandt andet påvirker unges opfattelse af cigaretternes kvalitet, smag, skadelighed og styrke.