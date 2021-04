Slut med bagdøren og få passagerer: Bussen åbner for flere efter påske

Den har i en periode været lukket, men nu åbner den igen.

Jeg taler selvfølgelig om fordøren i Midttrafiks busser, der fra den 6. april igen vil skubbe til siden for ventende buspassagerer. Til gengæld kommer buschaufføren stadig ikke til at kontrollere din billet, så du skal blot smile, sige hej og gå stille videre ind i bussen.

I en pressemeddelelse lyder det, at fordøren åbnes for at skabe bedre flow og modvirke trængsel.

Plads til flere

Det er ikke kun fordøren, der rører på sig efter påske. Når samfundet delvist genåbner den 6. april, så øges kapacitetsgrænsen også i de østjyske busser og letbaner.