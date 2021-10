Skove får fred for motorsave

Helt konkret betyder aftalen, at 385 statsskove udpeges som urørt skov, hvor træerne og resten af naturen får lov til at klare sig selv.

Der er tale om 30.000 ny hektar urørt skov. Det svarer ifølge Miljøministeriet til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Eller hele Langeland. Andelen af urørt skov i Danmark kommer dermed op på godt 55.000 hektar.

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen med henvisning til natur- og biodiversitetspakken fra december sidste år.