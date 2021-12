Skolernes minister: Elever hjemsendes fra 15. december

Ifølge ministeren er der et ønske om, at børnene mister så få skoledage som muligt.

- Vi vil helst have dem i skolen. Når sundhedsmyndighederne vurderer, at vi fint kan vente til 15. december og i virkelig forlænge de dage, de er derhjemme i forbindelse med juleferien, så er der ikke grund til at sende dem hjem nu, siger Rosenkrantz-Theil.

Restriktioner præsenteres i aften

Hun opfordrer til, at forældrene overvejer at lade deres børn og unge vaccinere.

- I de kommende uger får mange børn, og heldigvis for det, mulighed for at få vaccinen.

- De sidste forældre til børn i alderen 5 til 11 år modtager invitationerne til vacciner i denne uge, og derfor vil det at sende børn hjem fra 15. december betyde, at vi får nogle uger, hvor flere børn og unge kan blive vaccineret, siger hun.