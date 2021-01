Skoleeleverne kæmper under nedlukning: Fire råd til forældre med børn i hjemmeskole

Samtidig fortæller hun, at hjemmeskolen kan have store konsekvenser for skoleeleverne.

- Hvis de har det rigtigt svært, så kan de blive indelukket, miste motivationen og være svære at få op om morgenen. De har ikke lyst til noget, og de kan i værste fald betyde, at de føler, at de ikke kan følge med i skolen, fortæller hun.

Brug for nære relationer

Men alvoren stopper ikke her. Ifølge Karen Wistoft er det allersværeste for skoleeleverne – og det, der kan have de største konsekvenser for dem, at manglende fysiske element.

- De savner deres venner, ægte frikvarter og at have kontakt med lærere, som interesserer sig alvorligt for dem, fortæller hun.