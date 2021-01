Skoleeleverne er tilbage i hjemmeskolen: Sådan hjælper du børnene og dig selv

Familien Sannem fra Rønde har tre børn. Den yngste må gerne komme i børnehave, mens de to ældste på henholdsvis 8 og 10 år skal undervises hjemmefra.

- Det er jo en situation, som vi har prøvet før tilbage i marts måned og et par måneder frem, så vi håber jo bare, at det bliver mindst lige så spændende og udfordrende som dengang. Og så må vi øve os på at blive endnu bedre til det den her gang, siger Danny Sannem, der er far til børnene, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigtigt med struktur

For familien kan det godt være lidt af en logistisk udfordring. Derfor handler det for dem om at have struktur over dagene.

- Fra skolen har vi fået et skoleskema, hvor der står, hvad Ebba skal lave i løbet af den første uge og så har vi ført det over på vores eget skema, hvor vi skriver ned, hvad vi skal i de forskelige tidsrum, så Ebba har mulighed for at vide, hvad det er, hun skal, og jeg har mulighed for også at arbejde lidt, for det skal jeg jo også passe, siger Solveig Sannem, der er mor til børnene.

Familien håber dog, at 8-årige Ebba og hendes storesøster kan komme tilbage til skolen den 17. januar, hvor restriktionerne indtil videre gælder til. Forældrene kan nemlig ikke tilbyde dem det samme fællesskab, som de får i skolen.