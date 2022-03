Skatterådet udskyder beslutning om højere kørselsfradrag

- Skatterådet har i dag drøftet en eventuel forhøjelse af kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen på baggrund af de ændrede økonomiske konjunkturer og de stigende benzinpriser, som er forårsaget af blandt andet konflikten i Ukraine.

- Rådet besluttede efter en grundig drøftelse at udskyde beslutningen til et senere tidspunkt for – om muligt – at have et mere solidt grundlag at træffe beslutningen på.

- Skatterådet vil derfor tage spørgsmålet om en eventuel forhøjelse af befordringssatserne op på det næste skatterådsmøde den 26. april, siger Jane Bolander i en skriftlig kommentar.