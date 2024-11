Skattelettelser kan give bagslag – tusindvis af danskere risikerer ekstraregning

Vær opmærksom på, at det kun er det faktiske antal arbejdsdage med kørsel, der tæller. Sygedage, kursusdage og hjemmearbejdsdage kan du ikke få fradrag for.

Kører du mellem 24 og 120 kilometer om dagen for at komme på arbejde, kan du i 2024 trække 2,23 kroner fra per kilometer med undtagelse af de første 24 kilometer. For al kørsel over 120 kilometer er beløbet 1,12 kroner per kilometer. Undtagelsen er visse såkaldte yderkommuner og småøer. Taksterne for 2025 offentliggøres først næste år.

I 2022 blev det såkaldte håndværkerfradrag sløjfet, men regeringen har meldt ud, at den er klar til at genindføre håndværkerfradraget fra næste år. Servicefradraget, som dækker blandt andet rengøring, havearbejde og børnepasning, har hele tiden været gældende. Her kan man i 2025 trække højst 12.400 kroner fra per person.

Har du indbetalt mere end det, kan det ikke trækkes fra. Og fordi du også betaler skat af pengene, når de engang udbetales igen, risikerer du altså at betale skat af pengene to gange.

Blandt dem er den såkaldte garantiprovision, der er et beløb, du betaler banken for at stille en garanti, indtil realkreditlånet er tinglyst.

Derudover vil der for de fleste have været udgifter i forbindelse med optagelsen af lån til boligkøbet, der kan trækkes fra.

Et tab skal anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

Hvis du er en af de mange danskere, der har handlet med aktier, skal du huske at kontrollere, om skattevæsenet har oplysninger om det. Ellers er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på aktier, når du engang i fremtiden sælger dem.

Fradraget gælder også bidrag betalt via Mobilepay, men kun hvis du tager et screenshot af din betaling, sender det til modtageren af donationen og beder dem indberette beløbet.

Kost, logi og småfornødenheder

Har du været 'sendt ud' for dit arbejde i mere end 24 timer til et sted, hvor du ikke har haft mulighed for at overnatte hjemme, er det muligt at få et fradrag til kost og logi. Der er dog en række krav.

Din arbejdsgiver må for eksempel ikke dække dine udgifter, du skal ikke have modtaget en skattefri godtgørelse fra din arbejdsgiver, og så må du heller ikke have udlejet din sædvanlige bolig, mens du er bortrejst.

