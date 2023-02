Skal i fængsel: Vanvidsbilist bragede ind i bus med passagerer

Den 33-årige mand kørte med narko i blodet og i modsatte køreretning bevidst ind i en bus med 80 kilometer i timen på Herningmotorvejen vest for Aarhus.

Det skete en søndag eftermiddag i oktober sidste år ved afkørslen ved Skovby.

Buschaufføren forsøgte at undgå sammenstødet, men manden kørte frontalt ind i bussen, der havde passagerer ombord. Det var dog kun bilisten, der kom til skade i forbindelse med ulykken.

Efterfølgende viste det sig, at den 33-årige havde både hash og medicin i blodet. Han havde til gengæld intet kørekort, der i forvejen var inddraget af politiet.

Farligt og groft

I denne uge har den 33-årig bilist siddet på anklagebænken i Retten i Aarhus, og onsdag faldt dommen.

Et år og tre måneders fængsel for vanvidskørsel og frakendelse af kørekortet i otte år.

- Det vigtigste er selvsagt, at ingen personer kom alvorlig til skade som følge af den 33-åriges handlinger, men det ændrer ikke ved, at der er tale om et særdeles farligt og groft kørselsforløb, siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen.



Manden fik desuden konfiskeret sin bil som en del af straffen. Vanvidsbilisten blev ved samme lejlighed dømt for flere andre forhold.

Blandt andet besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg samt vold og trusler mod politiet.

Den 33-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.