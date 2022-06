Skal du fejre sankthans? Sådan undgår du ubehagelige overraskelser

To coronaår er gået med begrænsede muligheder for at fejre sankthans-traditionen med bål og sang. Men i år kan man uden tanke på antallet af fremmødte varme sig ved flammerne.

Der er dog fortsat en række andre forholdsregler, der er værd at bevare, når man skal tænde et stort bål.

For ifølge Beredskabsstyrelsen rykker brandvæsenet ud til flere end dobbelt så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften og nat.

- Når vi bliver kaldt ud, er det typisk, fordi et bål er løbet løbsk - det er blevet mere voldsomt, end man lige havde regnet med. Eller hvis folk har forladt et bål, der ikke er helt slukket, siger Anders H. Jensen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.