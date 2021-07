Skal de automatiske nedlukninger afskaffes helt?

Men regeringspartiet er ikke klar til at droppe de automatiske nedlukninger endnu.

- Vi har hele tiden justeret løbende og både åbnet op og lukket ned, og det har vi gjort på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os. Og de nuværende høje smittetal har vist sig at være blandt en del af befolkningen, som ikke er så sårbare, siger Camilla Fabricius, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

- Derfor giver det også god mening, at Aarhus Kommune sammen med kulturinstitutionerne har meldt ind og sagt, at det her ikke duer. Og så har vi jo justeret, så vi nu står det helt rigtige sted, hvor vi passer på, men også er fleksible.

Hvornår ser du, at vi kan droppe de her automatiske restriktioner?

- Når vi kan se, at pandemien for alvor er ved at rutsje nedad i hele verden, så kan vi begynde at diskutere det, men der er vi ikke endnu, siger Camilla Fabricius, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

De hidtidige grænser for minimumsantal smittede og positivprocent fastholdes.

Det vil sige, at der for sogne fortsat skal være mindst 20 smittede personer og en positivprocent på mindst tre, mens der for kommuner fortsat skal være mindst 20 smittetilfælde.