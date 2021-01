Skærpede retningslinjer for nære kontakter: Skal bremse mutation

Alle nære kontakter skal også nu være i selvisolation, indtil de har fået det andet negative testsvar.

Man skal testes for covid-19 på den fjerde og sjette dag, efter man sidst var i nær kontakt med en smittet.

Er man nær kontakt til en smittet med en mutation som B117, skal man dog holde sig længere i selvisolation.

Skærpede retningslinjer gælder indtil 7. februar

Ud over de to test skal man i dette tilfælde også testes på dag 14. først derefter kan det ophæves ved et negativt testsvar.

Man er fortsat nær kontakt til en smittet, hvis man bor med en smittet person, har haft fysisk kontakt eller har stået ansigt til ansigt med mindre end en meters afstand i mere end 15 minutter.