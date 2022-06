Sidste østjyske DF'er går ingen vegne

Ikke en del af dårlig historie

Hun meddelte tidligere på måneden, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og understregede dengang, at det ikke havde noget med Messerschmidt eller partiets nuværende situation at gøre.

- Jeg er glad for, at jeg gik ud med den i tide, for ellers var det blevet skrevet ind i en dårlig fortælling. Min kan få lov at stå alene, siger hun.