Sidste dag med sne

Et ellers meget mildt efterår fik i denne weekend et koldt pust fra øst, og et lavtryk over Kattegat giver i dag vinterlige byger mange steder.

I går aftes og i nat har særligt den nord- og østlige del af Jylland fået mange snebyger, og selv om de officielle snemålinger først indløber i løbet af formiddagen, skønnes det, at der lokalt kan være faldet op mellem 10 og 20 cm sne.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut.

Først på dagen kommer der sne- og sludbyger mange steder, men op ad formiddagen klarer det noget op med lidt eller nogen sol, men også spredte sne- og sludbyger.

Temperaturen svinger fra frysepunktet til 4 graders varme, og svag til frisk vind fra skiftende retninger.



Det betyder også, at der er risiko for pletvis rim- og sneglatte veje, cykelstier og fortorve - så DMI opfordrer alle til at tage hjemmefra i god tid, hvis man skal ud i mandagens morgentrafik.