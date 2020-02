Sexolog og parterapeut: Det skal I lave på Valentinsdag

Mennesker har forskellige behov i et parforhold. Sexolog og parterapeut opfordrer til at lære hinanden bedre at kende. Foto: Colourbox

Ved du, hvad din partner går og længes efter i jeres parforhold?

Mange har en idé om det, men det er vigtigt, at man som par rent faktisk snakker om det ifølge sexolog og parterapeut Ditte Winkel, som underviser sine par i de fem kærlighedssprog.

De fem kærlighedssprog er: Søde ord Tid og nærvær Gaver Tjenester Fysisk kontakt Kilde: www.sinful.dk

I anledning af Valentinsdag i morgen, opfordrer Ditte Winkel danske par til at tage en test, som det østjyske firma Sinful, der sælger sexlegetøj online, har lavet.

Den kan fortælle, hvilket kærlighedssprog du og din partner hver især taler.

- Testen kan åbne op for en samtale, som mange par ellers er bange for at åbne op for, da de frygter, at det kan skabe konflikt. Vi har nogle gange en forestilling om, at man på Valentinsdag skal give dyre gaver og middage, fortæller Ditte Winkel til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men måske kan testen være det, der rent faktisk gør en forskel for jeres parforhold. Og den er gratis.

Mennesker har forskellige behov

Der kan være flere problemer, hvis man ikke får snakket om, hvordan man hver især føler sig elsket.

Psykolog Stine Sulen, som arbejder ved Sinful, fortæller, at mennesker ofte går ud fra, at det man selv gerne vil have, også er det, ens partner længes efter.

Men sådan er det ikke nødvendigvis.

- Mange par taler ikke det samme kærlighedssprog. Man skal finde ud af, hvad ens partner ønsker, og så skal man gøre det. Det hjælper ikke noget at gøre det, du selv vil have. Det er din partners opgave, fortæller Stine Sulen.

Det kan dog i nogle tilfælde virke grænseoverskridende at skulle gøre noget for sin partner, som føles unaturligt for én selv.

Men ifølge sexolog og parterapeut Ditte Winkel skal man gøre det alligevel.

- Man skal øve sig. Jo mere du taler din partners kærlighedssprog, jo bedre bliver det. Og du skal tale det hver dag, ikke kun på Valentinsdag, siger Ditte Winkel.

Snak om jeres resultater

Hvis man som par tager testen og finder ud af, hvilket kærlighedssprog man hver især taler, så opfordrer Ditte Winkel til, at man tager sig tid til at snakke om resultaterne.

Bare fordi I har samme kærlighedssprog, er det ikke ensbetydende med, at I længes efter de samme ting i jeres parforhold.

- Hvis I begge får resultatet ’tid og nærvær’, så skal I snakke om, hvad det betyder for jer. Tid sammen for den ene kan være, at man bare er i samme rum som sin partner. For den anden kan det kræve, at man giver sin udelte opmærksomhed til hinanden, siger Ditte Winkel.

Genovervej blomster og frækt undertøj

Testen, som Sinful har lavet, viser indtil videre, at over halvdelen af de, der har svaret, taler kærlighedssproget fysisk kontakt.

Og der er ikke særlig mange, der har fået resultatet gaver.

Den bedste gave, du kan give din kæreste på Valentinsdag, er måske ikke frækt undertøj, men i stedet en lang samtale om jeres behov og ønsker. Foto: Colourbox

- Traditionelt tænker man, at kvinder godt kan lide fine gaver. Men måske drømmer hun om at blive rørt mere ved i hverdagen frem for at få roser eller frækt undertøj på Valentinsdag, siger psykolog Stine Sulen.

- Man bliver nødt til at snakke om det, så man undgår, at begge parter går rundt og er skuffede over ikke at få det, man gerne vil have, eller at ens partner ikke er tilfreds med den gave, man har givet.

Du kan finde testen her: Hvilket kærlighedssprog taler du?