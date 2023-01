Seksuelt misbrugte venter på hjælp i årevis - og det risikerer at blive værre

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen oplever ofte at have brug for professionelle råd og vejledning senere i livet.

Men ventetiden til det statsstøttede tilbud, Center for Seksuelt Misbrugte (CSM), er lige nu op mod tre år, og nu frygter både ledelse og brugere, at ventetiden stiger yderligere de kommende år.

- Vi er meget bekymrede for, at ventetiden vil blive fire-fem år, og så begynder vi at tænke, at det ikke giver mening at vente så længe, siger Helene Døssing Blaabjerg, leder for CSM MIDT NORD i Aarhus.

En del af bevillingen falder bort

Bekymringen opstår, fordi centret ved udgangen af 2023, som det ser ud lige nu, står til at miste en større del af dets samlede bevilling fra Folketinget.

De seneste tre år har Center for Seksuelt Misbrugte modtaget 27,5 millioner kroner årligt fra staten. Men en del af det - omkring 40 procent - hænger sammen med en midlertidig bevilling, tilbuddet i sin tid fik for blandt andet at kunne nedbringe ventetiden.

Men fra 2024 falder den del af bevillingen bort, og så modtager centeret kun 16,4 millioner kroner.

- Det vil desværre betyde, at vores medarbejdere vil blive reduceret, og derfor vil vi have ringere mulighed for at tilbyde behandling, og vores ventelister vil vokse, forudsiger Helene Døssing Blaabjerg.