Se tallene: Sådan går det med smitten i din kommune

I nogle kommuner bliver der dagligt fundet betryggende få nye smittede med COVID-19. Andre steder er antallet af nye personer, der hver dag bliver testet positivt, noget højere. Fælles for alle de østjyske kommuner er, at toppen af den seneste smittebølge lader til at være nået.

Ser man bredt på hele Østjylland, så bliver billedet af, at de øgede corona-restriktioner har givet styr på smitten bekræftet. Efter en kraftig stigning i smitten i begyndelsen og midten af august, er vi nu igen på et smitteniveau som i slutningen af sommerferien.

Der er imidlertid fortsat et stykke vej ned til de helt lave smittetal, vi så i Østjylland i juli måned.