Se kortet: Stor forskel på ældres hjemmehjælp

Bivirkningerne har blandt andet betydet diarre, hård mave, lungebetændelse, blærebetændelse, kateter og så er hans sukkersyge blevet værre.

Han får hver dag besøg af hjemmehjælpen, der hjælper ham med at få støttestrømper på. Resten af hjælpen står hans kone, Britta, for.

- Jeg kan ikke undvære hende, det kan jeg ikke. Hvis ikke, jeg havde Britta til at gøre alt det her, så skulle jeg have meget mere hjemmehjælp, siger Kaj Norman Søndergaard til TV2 ØSTJYLLAND.