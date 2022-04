Se kortet: Langt fra plads til alle i de østjyske beskyttelsesrum

Dog er der ingen overhængende fare for, at de bliver nødvendige at tage i brug. Det vurderer næstformanden i Forsvarsudvalget på Christiansborg, Jan Johansen (S).

- Vi er jo slet ikke truet på nogen. måde i Danmark, og personligt tror jeg aldrig nogensinde på, at vi får en tredje verdenskrig, for det, der er nu, er at vi skal slå koldt vand i blodet og blive ved med at fortælle russerne, at det her vil vi simpelthen ikke finde os i, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.